Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину.

"Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка смазки и сильный пожар. Спасатели несколько часов тушили огонь. Один работник предприятия ранен. Сейчас в больнице", - рассказал Резниченко.

Кроме того под обстрел попали сам Зеленодольск, села Марьянское и большая Костромка.

Напомним, что в эти минуты под российским Белгородом горит склад с боеприпасами. В соцсетях уже начали появляться кадры пожара, который сопровождается взрывами.

Ранее, добавим, в России уже были пожары на нефтебазах, в войсках и складах боеприпасов и даже на военных аэродромах.

Советник председателя ОП Алексей Арестович предположил, что в рф могла начаться «партизанская война». Люди не хотят ни ехать на войну в Украине, ни самой войны.

Тем временем Николаев готовится к вторжению и осаде - россия перебрасівает оружие и ресурсы для нападения.