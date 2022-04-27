Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину.
"Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка смазки и сильный пожар. Спасатели несколько часов тушили огонь. Один работник предприятия ранен. Сейчас в больнице", - рассказал Резниченко.
Кроме того под обстрел попали сам Зеленодольск, села Марьянское и большая Костромка.
Напомним, что в эти минуты под российским Белгородом горит склад с боеприпасами. В соцсетях уже начали появляться кадры пожара, который сопровождается взрывами.
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Ранее, добавим, в России уже были пожары на нефтебазах, в войсках и складах боеприпасов и даже на военных аэродромах.
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