Как пишет Politeka.net, несмотря на сложную ситуацию в Украине полиция продолжает выполнять свои обязанности. И сегодня, 27 апреля, стало известно, что полиция задержала жителя Каменского, который пытался продать взрывчатку и детонаторы. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
"Подозреваемого правоохранители управления уголовного розыска Днепропетровщины задержали 26 апреля в Каменском, при попытке сбыта взрывчатого вещества за 8 тысяч гривен", - было сообщено в публикации.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по статье 263 части первой.
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