Как пишет Politeka.net, украинцы уже 63-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Хоть до Днепра и не дошли орки, это им не мешает обстреливать ракетами город. Мэр Днепра Борис Филатов дал интервью "НВ", в котором рассказал, какой у него есть страх.

Борис Филатов

Глава города отметил, что у него есть любимый фильм - "Достучаться до небес" и там есть фраза "Бояться бессмысленно", поэтому он ничего не боится, хотя в первые дни войны боязнь была.

"Честно скажу, я боялся попасть в плен. Ведь для наших «русских друзей» я как красная тряпка для быка. Против меня возбудили два уголовных дела – белорусский следственный комитет и российский. Но это была легкая душевная слабость", - отметил Филатов.

Также Борис Альбертович рассказал о мечте. Он отметил, что желает, чтобы все закончилось быстрей, как и все украинцы.

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