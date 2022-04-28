Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил о гибели героя, который служил в 93-й бригаде.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 64-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Несмотря на значительные успехи Украины без жертв не обходится. И сегодня, 28 апреля, стало известно, что в боях на Харьковщине погиб защитник из Днепропетровской области. Об этом сообщил глава ОГА Валентин Резниченко.

"Он не ожидал повестки.

В первые дни войны стал в армию добровольцем - защищать родных и мирную жизнь.

47-летний Олег Гриняк служил в 93-й бригаде.

Погиб, когда защищал Харьковщину.

Через несколько дней у Героя родилась вторая внучка, которая теперь будет знать деда-защитника только по фото… И никогда не сможет его обнять…

Искренние соболезнования родным…", - отмечено в публикации.

Напомним, бабушка стала шпионкой: на Харьковщине поймали женщину, которая сливала координаты ВСУ

Также Politeka сообщала, что генсек НАТО рассказал, какую помощь получит Украина от альянса

А еще Politeka писала, что огромные пожары окутали Херсонщину, появились кадры



