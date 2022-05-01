Как пишет Politeka.net, украинцы уже 67-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Несмотря на внушительные успехи украинской армии без потерь не обходится. И сегодня, первого мая, мэр Каменского, Днепропетровская область, сообщил о смерти еще одного защитника.
"22 апреля в боях за свободную и независимую Украину погиб старший солдат Коваленко Денис Геннадиевич.
От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина, разделяя тяжелую боль утраты.
Денис Коваленко родился 2 января 1994 года. Работал в ЦРМО металлургического комбината. Являлся участником АТО/ООС. С начала марта встал на защиту государства от посягательств российского агрессора. У него остались мать и брат.
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Земной поклон воину-защитнику!", - написал глава города.
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