Глава Каменского Андрей Белоусов рассказал о смерти еще одного горожанина, который погиб в боях за независимость Украины.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 68-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. И хоть Украина героически сдерживает врага, не обходится без жертв среди бойцов ВСУ. Так, сегодня, второго мая, стало известно, что еще один герой из Днепропетровщины умер в боях за Украину. Об этом сообщил глава города Каменское Андрей Белоусов в своем тг-канале.

"Погиб старший сержант Колбаса Юрий Степанович.

От имени всей общины, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина, разделяя тяжелую боль утраты.

Юрий Колбаса родился 6 сентября 1962 года. Окончил Днепродзержинский энергетический техникум и работал в БСК Днепродзержинска. Начиная с июля 2021 года проходил службу в рядах Вооруженных Сил Украины. У него остались двое сыновей, дочь, жена и мать", - написал глава города.

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