Кривой Рог потерял еще одного из своих сыновей. В боях за независимость Украины погиб Николай Николаевич Бондаренко. Ему было всего 23 года.
Об этом сообщает сайт «СВОИ».
Известно, что Николай Бондаренко в 2018 году пошел служить в армию и по окончании срочной службы подписал контракт с ВСУ.
В 2021 году завершил службу в воинской части 3021 Национальной гвардии Украины в Днепре.
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Получил звание младший сержант.
До армии работал на шахте «Артём-2». В июне должен был получить диплом об окончании Криворожского национального университета.
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