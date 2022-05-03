Кривой Рог потерял еще одного из своих сыновей. В боях за независимость Украины погиб Николай Николаевич Бондаренко. Ему было всего 23 года.

Об этом сообщает сайт «СВОИ».

Известно, что Николай Бондаренко в 2018 году пошел служить в армию и по окончании срочной службы подписал контракт с ВСУ.

В 2021 году завершил службу в воинской части 3021 Национальной гвардии Украины в Днепре.

Получил звание младший сержант.

До армии работал на шахте «Артём-2». В июне должен был получить диплом об окончании Криворожского национального университета.

Молодой криворожани геройский погиб 27 апреля в бою на Донецком направлении.

Напомним, Герой из Днепропетровщины погиб в боях за независимость Украины: "Остались двое сыновей, дочь..."

Добавим, что Филатов отреагировал на "появление" врага в Зеленодольске: "Хочу вам сообщить..."

Также стрельбу из автомата открыли в парке Днепра: фото и детали происшествия.