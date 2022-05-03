Пресс-офицер ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка получила тяжелое ранение во время вражеского обстрела аэропорта Днепра.

К счастью, медикам удалось спасти жизнь Евгении. Девушке провели множество операций, сейчас она находится в больнице. Долгое время не было известно о ее состоянии.

А 2 мая Женя сама рассказала в соцсетях о том, как ее спасали врачи и о своем самочувствии.

"Дорогие и самые лучшие люди для меня, особенно те, кто рядом со мной в это нелегкое для меня время. Да, ангелы-врачи вытащили меня оттуда при таком ранении, при котором дорога только в одну сторону. Честь Вам, я целую руку каждому врачу. На звонки отвечать не могу, у меня два зонда в горле. Относительно моего выздоровления — сегодня была уже восьмая операция. Отвечать на 100 смс «Как ты?» или на 150 смс «Когда домой?» физически не имею возможности. Всех благодарю за помощь и переживания", – написала Евгения.

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