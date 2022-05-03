Украинские военные приземлили еще один российский беспилотник. На этот раз в небе над Днепропетровской областью.
Об этом сообщает руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Днепропетровщина, 3 мая. Снова удачная "охота" наших военных. Сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник", - написал Резниченко.
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