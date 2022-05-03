Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко подтвердил прилет российских ракет в регионе. По его словам, атака была в Каменском районе. Пока что властям известно об одном раненном человеке.

Сильным разрушениям подверглась железнодорожная инфраструктура. Сейчас поезда там не ездят.

"Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не ясно. Движение поездов остановлено", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Отметим, что этим вечером Украина подверглась массовым атакам россиян с неба. Оккупанты снова целились в объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры. Также, уже подтверждены многочисленные взрывы во Львове, пожары сейчас ликвидируют. Впервые с начала войны "прилетело" на Закарпатье, там повреждена железная дорога в горном районе.

Также подтвердили "прилет" ракеты в Кировоградской области. А на подлете в Киев сбили минимум одну ракету. ВСУ сбили две крылатые ракеты оккупантов над Винницей. В Днепре и Киеве работала ПВО.

Напомним, Во Львове прогремели мощные взрывы: что известно о последствиях прилета российских ракет.

Как сообщала Politeka, "Уже не смогут открыть прибрежный фронт": украинцы подрывают военно-морскую мощь россии в Черном море.

Также Politeka писала, что "Заканчиваются продукты питания": ситуация в оккупированной Кременной стремительно ухудшается, детали.