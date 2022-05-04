В Днепре неизвестные ночью воруют топливо из припаркованных машин.
Об этом местные жители сообщили в одном из городских телеграм-каналов.
"Начались ночные мародерства. Сегодня ночью на проспекте Богдана Хмельницкого, 28а пробили бак и слили соляру" - указанно в сообщении.
Также сообщили о случаях слива топлива на жилом массиве Тополь-3.
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