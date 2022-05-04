Сто гектаров территории Новопавловской общины Синельниковского района Днепропетровщины, на границе с Донецкой областью, забросаны российскими боеприпасами.
Об этом на брифинге рассказал Новопавловский сельский голова Николай Гаврилов.
Часть территории уже разминирована, разминирование остальной части продолжается. Один человек погиб, взяв в руки кассетный боеприпас, рассказал чиновник.
В апреле 2022 года на территорию общины были "прилеты" ракет, сказал сельский голова. В частности, одна из них попала в столовую детского оздоровительного лагеря "Лилия". Раненых нет. Масштабы разрушений еще оценивают, вероятно, поврежденное сооружение дальнейшему использованию не подлежит.
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"В целом ситуация контролируемая. Никто не паникует", – добавил он.
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