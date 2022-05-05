Как пишет Politeka.net, украинцы уже 71-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Несмотря на на успехи украинской защиты и огромные потери врага, оккупант продолжает попытки захватить Украину. И увы, без жертв среди военных ВСУ не обходится. О новом герое рассказал глава Днепропетровской ОГА Резниченко.
"Днепропетровщина
5 мая
19.11
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На фронте был оператором-наводчиком боевой машины.
Под Харьковом, под Киевом. Смертельное ранение получил в бою под Изюмом.
В июле ему должно было исполниться 47…
Соболезнования…", - написал Резниченко.
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