Глава Днепропетровщины Валерий Резниченко рассказал о герое, который воевал под Киевом и Харьковом, но под Изюмом погиб.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 71-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Несмотря на на успехи украинской защиты и огромные потери врага, оккупант продолжает попытки захватить Украину. И увы, без жертв среди военных ВСУ не обходится. О новом герое рассказал глава Днепропетровской ОГА Резниченко.

"Днепропетровщина

5 мая

19.11

Он не искал лёгких путей.

Отец четырех сыновей Михаил Стець в первые дни пошел на войну добровольцем.

Младший сержант попал в легендарную 93-ю бригаду.

На фронте был оператором-наводчиком боевой машины.

Под Харьковом, под Киевом. Смертельное ранение получил в бою под Изюмом.

В июле ему должно было исполниться 47…

Соболезнования…", - написал Резниченко.

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