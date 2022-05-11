Мэр Днепра Борис Филатов неожиданно высказался после сообщения о смерти первого президента Украины Леонида Кравчука.
Своим мнением городской голова поделился у себя в соцсети.
"Увы, но ни один президент нашей страны никогда так и не смог соответствовать уровню величия нашего народа.
Так и с покойным Кравчуком.
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Когда-то в эфире на 10 миллионов человек я ему в лицо сказал, что он мог стать украинским Вашингтоном, а по итогу…
Макарыч, ты так и останешься в памяти мелким подтанцовщиком у Суркисов и Медведчука.
Извини, но я всегда говорил об этом публично. Честь имею", - написал Филатов.
Напомним, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Кравчук, первый президент независимой Украины.
Также первый президент независимой Беларуси и один из авторов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич скончался на 88-м году жизни после перенесенного Covid-19. Произошло это 4 мая.