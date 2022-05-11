Мэр Днепра Борис Филатов неожиданно высказался после сообщения о смерти первого президента Украины Леонида Кравчука.

Своим мнением городской голова поделился у себя в соцсети.

"Увы, но ни один президент нашей страны никогда так и не смог соответствовать уровню величия нашего народа.

Так и с покойным Кравчуком.

Когда-то в эфире на 10 миллионов человек я ему в лицо сказал, что он мог стать украинским Вашингтоном, а по итогу…

Макарыч, ты так и останешься в памяти мелким подтанцовщиком у Суркисов и Медведчука.

Извини, но я всегда говорил об этом публично. Честь имею", - написал Филатов.

Напомним, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Кравчук, первый президент независимой Украины.

Также первый президент независимой Беларуси и один из авторов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич скончался на 88-м году жизни после перенесенного Covid-19. Произошло это 4 мая.