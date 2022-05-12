В Днепре на ж/м Северный произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

В результате которого пострадал пешеход, передает «Наше місто».

Как сообщают очевидцы, за рулем внедорожника марки «Ford» находился несовершеннолетний парень без документов. Во время движения выехал на встречную полосу, не справился с управлением и вылетел на обочину, где сбил пешехода.

У мужчины перелом ноги, разбита голова. На место прибыли скорая и полиция.

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