12 мая российские оккупанты обстреляли из артиллерии колонну беженцев, которая выезжала из Херсонской области.

Об этом сообщил председатель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Он уточнил, что пострадали мирные люди, которые двигались со стороны Берислава.

«Орки их собрали утром, держали около тысячи машин под палящим солнцем и начали выпускать только после обеда партиями по 200 машин, чтобы прикрыть передвижение собственной военной техники. В 16.00 по мирной колонне, которая находилась уже на нашей подконтрольной территории в районе Белой Криницы, орки нанесли подлый удар», — отметил Вилкул.

Среди раненых — ребенок 2011 года рождения.

«Вместе с женщиной 1954 года рождения он получил осколочные ранения. Им оказана вся необходимая помощь», — подчеркнул председатель военной администрации Кривого Рога.

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