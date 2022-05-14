В Днепре ищут без вести пропавшую 76-летнюю Горбенко Марию Ивановну.

Женщина пропала 13 мая, сообщает "Днепр Оперативный".

Около 06:00 женщина вышла из больницы №16 на проспекте Богдана Хмельницкого и ушла в неизвестном направлении, до сих пор о ней ничего не слышно.

Приметы: рост 160-165 см.

Была одета в черную кожаную куртку, черные штаны. На голове белый платок.

Если вы видели пропавшую или знаете, где она может находиться, просьба сообщить по телефону (063) 966-03-88 или на линию "102".

Напомним, в Днепре изменился график работы метро и другого транспорта: обнародован список.

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