Следователи ГБР задержали трех оперуполномоченных районного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным ведомства, ранее фигуранты в составе банды “выбивали” деньги у людей и после восстановления на службе принялись за старое.

В прошлом году сотрудники ГБР разоблачили преступную группировку, члены которой для улучшения собственной статистики применяли силу к задержанным.

“Оборотни в погонах” доставляли потерпевших в управление полиции и там “выбивали” из них деньги. В служебных кабинетах они запугивали подозреваемых граждан уголовной ответственностью, морально давили, а также применяли физическое насилие, чтобы те заплатили им “отступные”.

В сентябре 2021 года следователи ГБР направили в суд обвинительные акты в отношении пяти правоохранителей, входивших в состав банды. В настоящее время дело находится в суде. Тем временем полицейские добились восстановления на службе.

12 мая детективы ГБР в очередной раз задержали полицейских с поличным, когда те требовали 30 тысяч гривен у родственницы мужчины, являвшегося фигурантом уголовного производства. За деньги правоохранители обещали “порешать” проблемы с возможной ответственностью.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

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