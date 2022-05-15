Инспекторы патрульной полиции Днепра взяли шефство над 14-летним Ростиславом из одного из сел Лиманской громады Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.
Недавно в родном селе парень попал под вражеский обстрел русских оккупантов. В плечо парня попал обломок снаряда. Украинские военные забрали подростка из-под обстрела и доставили в Краматорскую больницу. Там ему оказали первую медицинскую помощь, но ранение оказалось тяжелым, поэтому парня отправили в Днепр.
Ростислав оказался в нашем городе сам, без вещей, без связи с родными, оставшимися на временно оккупированной территории. Пробыв в Днепре неделю, парень решил уйти из больницы, чтобы попытаться добраться домой — к маме и братьям и сестрам. Вот так он и повстречался с патрульными.
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Экипаж в составе Руслана Комаринского, Ирины Головешко, Антона Пыжука и Владимира Кафарова прибыл на днях на вызов небезразличного встретившего подростка днепрянина. Тот обратился к мужчине ночью, потому что заблудился в городе и не знал куда идти. Неравнодушный житель позвонил в полицию и сообщил об этом, за что ему большая благодарность.
Патрульные обнаружили парня в удрученном состоянии. Он рассказал полицейским свою историю. Инспекторы смогли найти необходимые слова психологической поддержки, а также приобрели Ростиславу продукты, привезли в больницу и передали сотрудникам ювенальной превенции.
Парень пообещал патрульным, что больше не будет убегать из больницы. Инспекторы взяли над ним шефство, привлекли волонтеров. Наведываются к нему, совместными усилиями приобрели одежду, нашли телефон и балуют подростка вкусностями. Ростислав теперь улыбается. Его раны быстро заживают. Он уже не чувствует себя заброшенным и очень рад, что у него появились такие друзья.
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