В Новомосковском районе Днепропетровской области трое пьяных мужчин на автомобиле сбили насмерть двух девушек на скутере.
Об этом сообщает "Днепр Оперативный".
Смертельная авария произошла между Перещепино Новомосковского района и селом Пекельное Харьковской области. На двух девушек, которые ехали на скутере, наехал автомобиль Mazda. Девушки погибли на месте. По словам очевидцев, водитель и пассажиры автомобиля были пьяными.
Также свидетели ДТП говорят, что тормозной путь автомобиля Mazda достиг порядка 100 метров, двигался он со скоростью 220 км/час.
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