Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, как Украина объединилась не только на уровне народа, но и на взаимодействии местных властей.

Своими впечатлениями поделился он в интервью Obozrevatel.

"Украина всегда была с сильными горизонтальными связями. Нужно говорить не только о местном самоуправлении, но и о волонтерстве, о гражданском обществе.

У нас очень специфическая страна: в момент серьезных вызовов мы все объединяемся. Но при этом, когда становится чуть легче, сразу начинаем выяснять между собой отношения. Об этом тоже можем поговорить, потому что это, для меня в частности очень больно.

Вот простой пример, если мы говорим о децентрализации: на прошедших выходных у меня было три мэра. Днепр как бы транзитный хаб, и через нас все ездят на Донбасс. С учётом того, что сейчас с Западной Украины начали отправлять ТрО, мэры, соответственно, тянут какие-то "ништяки", едут к своим пацанам, и все заезжают ко мне поговорить, кофе выпить, кто переночевать.

Вот был Саня Семчишин (Хмельницкий), потом приехал Тарас Кучма (Дрогобыч), потом заехал бывший мэр Умани Саня Цебрий (мэров бывших не бывает). И это постоянно… И житомирский мэр Серега Сухомлин приезжал, и другие коллеги, не говоря уже о том, что мы на этом горизонтальном уровне постоянно между собой общаемся.

Для иллюстрации: вчера разговаривал с мэром Стрыя: Стрый подарил Днепру машину скорой помощи. Причём не какую-то там буханку, а конкретно реанимобиль – шикарный, полностью нафаршированный всем необходимым оборудованием. Позвонил мне мэр и сказал: "Ну, тебе он больше нужен. Забирай". С учётом того, что у нас сейчас военкомат позабирал на фронт большое количество техники, в том числе станции скорой помощи, мы взяли. Это показывает, что Украина сильна именно вот таким взаимодействием.

Я к чему привожу пример про этих трёх городских голов: это же не попало в ленту. Я нигде не вышел, не сказал: "Вот я с Семчишиным, вот я с Кучмой, а вот там Стрый подарил скорую помощь". Но такое взаимоусиление дает такой большой оптимизм и надежду, что добрые дела, поддержку многие воспринимают как норму – это не информационный повод, не надо собирать пресс-конференцию, рассказывать, какие молодцы", - рассказывает Филатов.

Напомним, брат Царев был пойман в Днепре: СБУ издала подробности и кадры.

Также сообщалось, что Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий.

Кроме того, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.