Глава Центра терробороны Днепра Геннадий Корбан рассказал о ситуации в областном центре по итогам недели и последствиях ракетных ударов, которые нанесла россия.

«В области все стабильно, все хорошо, работаем над усилением противовоздушной обороны. Для того, чтобы избежать возможности попадания ракетными ударами», — сказал он.

Геннадий Корбан отметил, что после ракетного обстрела 18 мая городская инфраструктура не пострадала.

«Инфраструктура работает. Ничего не повреждено. Хотя цели у противника остаются те же мосты, коммуникации, железнодорожные станции. Мы, в свою очередь, стараемся защитить. Гарантию дать сложно, но мы работаем», — сказал он.

Руководитель Центра терробороны Днепра добавил, что по сравнению с началом войны в городе существенно увеличилось количество средств ПВО.

«Кроме того, был применен интеллектуальный опыт различных специалистов – физиков, радиотехников, которые занимаются ложными целями для ракет», — сказал Геннадий Корбан.

Корбан заверил, что системы ПВО разворачиваются по всей Днепропетровской области.

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