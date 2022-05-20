Глава Центра терробороны Днепра Геннадий Корбан рассказал о ситуации в областном центре по итогам недели и последствиях ракетных ударов, которые нанесла россия.
Геннадий Корбан отметил, что после ракетного обстрела 18 мая городская инфраструктура не пострадала.
«Инфраструктура работает. Ничего не повреждено. Хотя цели у противника остаются те же мосты, коммуникации, железнодорожные станции. Мы, в свою очередь, стараемся защитить. Гарантию дать сложно, но мы работаем», — сказал он.
Руководитель Центра терробороны Днепра добавил, что по сравнению с началом войны в городе существенно увеличилось количество средств ПВО.
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«Кроме того, был применен интеллектуальный опыт различных специалистов – физиков, радиотехников, которые занимаются ложными целями для ракет», — сказал Геннадий Корбан.
Корбан заверил, что системы ПВО разворачиваются по всей Днепропетровской области.
Напомним, брат Царев был пойман в Днепре: СБУ издала подробности и кадры.
Также сообщалось, что Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий.
Кроме того, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.