Синоптики предупреждают, что на Украину движется мощный ураган из Германии, который натворил там немало бед. Западные области уже накрыло.

В частности, во Львове жителей просят не выходить на улицу из-за сильного ветра и не парковать автомобили под деревьями. 22 мая первый уровень опасности объявлен по всей территории Украины.

В Днепропетровской области на 21-22 мая объявлено двойное штормовое предупреждение.

На 21 мая в Днепре объявлен желтый уровень опасности из-за грозы. Температура воздуха сегодня максимально достигнет летних +26…+26 градусов. Но уже под вечер разразится гроза и ночь будет достаточно прохладной, около 10-ти градусов тепла.

22 мая днем будет +15…+17 градусов. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.

23-24 мая ожидается резкое похолодание. Ночью столбики термометров покажут +4…+6 градусов. Днем +15…+17 градусов.

Напомним, брат Царева был пойман в Днепре: СБУ издала подробности и кадры.

Также сообщалось, что Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий.

Кроме того, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.