Синоптики предупреждают, что на Украину движется мощный ураган из Германии, который натворил там немало бед. Западные области уже накрыло.
В частности, во Львове жителей просят не выходить на улицу из-за сильного ветра и не парковать автомобили под деревьями. 22 мая первый уровень опасности объявлен по всей территории Украины.
В Днепропетровской области на 21-22 мая объявлено двойное штормовое предупреждение.
На 21 мая в Днепре объявлен желтый уровень опасности из-за грозы. Температура воздуха сегодня максимально достигнет летних +26…+26 градусов. Но уже под вечер разразится гроза и ночь будет достаточно прохладной, около 10-ти градусов тепла.
22 мая днем будет +15…+17 градусов. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
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23-24 мая ожидается резкое похолодание. Ночью столбики термометров покажут +4…+6 градусов. Днем +15…+17 градусов.
Напомним, брат Царева был пойман в Днепре: СБУ издала подробности и кадры.
Также сообщалось, что Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий.
Кроме того, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.