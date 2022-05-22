В воскресенье, 22 мая, в Павлограде были слышны взрывы.
Как сообщает городской совет Павлограда, в данный момент работают подразделения ВСУ.
“Сохраняем спокойствие. Работают Вооруженные силы Украины. Город повреждений не получил. Угрозы жизни павлоградцев нет. Берегите себя!”, — говорится в официальном сообщении Павлоградского городского совета.
Напомним, брат Царева был пойман в Днепре: СБУ издала подробности и кадры.
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Также сообщалось, что Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий.
Кроме того, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.