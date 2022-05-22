Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул высказался относительно языкового вопроса в Украине, которым так манипулирует российская пропаганда.
Полное интервью смотрите на ютуб-канале Общественного.
"Я свободно говорю на украинском. Но на юге, востоке очень много русскоязычных. И с ними, может быть, тоже нужно разговаривать по-русски? По-русски я разговариваю с теми, кто меня слышит, и это важно. Будем ли мы больше говорить на украинском? Будем переходить на украинский? Да. Но понимаете, кто сейчас воюет? И украиноязычные, и русскоязычные. Посмотрите, как воюет и умирает русскоязычный Мариуполь, Харьков, много других территорий востока и юга. Поэтому русскоязычный украинский патриотизм оказался ничем не хуже украиноязычный.
Нет у нас в стране языкового вопроса. Пусть каждый говорит на языке, на котором хочет, и воюет за Родину против агрессора. Но я согласен, нужно медленно, спокойно максимально переходить на украинский язык. Я не хочу, чтобы вообще что-то нас связывало со страной "орков", - говорит Вилкул.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Военное положение официально продлили на три месяца: что это значит и при каком условии его могут отменить
"В Украине вооружение все круче и круче": эксперт рассказал, в чем главное преимущество ВСУ
Зеленский заговорил о встрече с путиным, как это будет: "Вот, например, если бы мы сегодня..."
Кабмин утвердил новые льготы и выплаты для украинцев: кто теперь может рассчитывать на помощь
Напомним, брат Царева был пойман в Днепре: СБУ издала подробности и кадры.
Также сообщалось, что Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий.
Кроме того, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.