Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул высказался относительно языкового вопроса в Украине, которым так манипулирует российская пропаганда.

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"Я свободно говорю на украинском. Но на юге, востоке очень много русскоязычных. И с ними, может быть, тоже нужно разговаривать по-русски? По-русски я разговариваю с теми, кто меня слышит, и это важно. Будем ли мы больше говорить на украинском? Будем переходить на украинский? Да. Но понимаете, кто сейчас воюет? И украиноязычные, и русскоязычные. Посмотрите, как воюет и умирает русскоязычный Мариуполь, Харьков, много других территорий востока и юга. Поэтому русскоязычный украинский патриотизм оказался ничем не хуже украиноязычный.

Нет у нас в стране языкового вопроса. Пусть каждый говорит на языке, на котором хочет, и воюет за Родину против агрессора. Но я согласен, нужно медленно, спокойно максимально переходить на украинский язык. Я не хочу, чтобы вообще что-то нас связывало со страной "орков", - говорит Вилкул.

Напомним, брат Царева был пойман в Днепре: СБУ издала подробности и кадры.

Также сообщалось, что Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий.

Кроме того, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.