В больнице Днепра умерла 11-летняя девочка, которая в начале мая попала под вражеский обстрел в Приволье.
Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Ребенок получил травму 7 мая, во время очередной атаки оккупантов на Луганщину.
"В реанимации Днепра умер ребенок из Приволья, который попал под обстрел две недели назад... Еще 7 мая враг накрыл Приволье артиллерией. 11-летнюю девочку с минно-взрывной травмой сразу госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую больницу, где за жизнь ребенка в течение двух недель боролись лучшие медики региона. К сожалению, 22 мая ее сердце остановилось", - сообщил он.
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