В Кривом Роге уже почти 60 000 переселенцев. Это люди из Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областей.

Об этом заявил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в интервью Общественному.

"У нас была неудачная попытка правительственного гуманитарного коридора. Он был согласован на правительственном уровне, но "орки" его сорвали. Наша колонна из 10 коммунальных автобусов и 6 скорых подъехали к первому блокпосту. "Орки" похитили старшего, обстреляли колонну и, прикрываясь ею, как щитом, начали обстрел позиций наших войск.

Люди выбираются, как могут, из этого "русского мира", который на самом деле оказался адом. Кто по тропам, велосипедом. Есть место возле нашего блокпоста, где составлено более 1000 велосипедов. Кто-то на тачках вывозит людей. На реальных тачках. Я был в одном из таких мест, где привезли людей на тачках. Спросил: "во сколько вы уехали?". "В 8 утра", — говорят. Был уже 4 часа дня. То есть, ехали целый день.

Где-то на тракторах едут, где-то босиком на наш берег Ингульца через брод переходят. Мы всех принимаем. Тем, кто хочет ехать дальше, на запад, в Европу, оказываем медицинскую помощь, даем продукты. У нас есть эвакуационные поезда. "Укрзализныця" хорошо работает, они большие молодцы.

В городе, как я уже сказал, осталось около 60 тысяч вынужденных переселенцев. Многие из них в тех местах компактного проживания, которые мы создали. Это школы, детские сады. Поставили кровати, раскладушки, приобрели матрасы. Кормим трижды в день. Максимально кого можем-интегрируем в жизнь города. У нас уже более 100 врачей и учителей, которые работают в коммунальных школах, детских садах, больницах.

Много квалифицированных работников, в первую очередь — это Мариуполь, которые находят работу на наших горно-обогатительных комбинатах. Мы их называем не "беженцами", а "новыми криворожцами", чтобы они чувствовали, что дома. Мы одна страна, и украинцы должны помогать украинцам", - говорит Александр Вилкул.

Напомним, брат Царева был пойман в Днепре: СБУ издала подробности и кадры.

Также сообщалось, что Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий.

Кроме того, Филатов назвал, откуда вероятно "слили" видео удара по Амурскому мосту.