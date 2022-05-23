В Днепре в одном из магазинов одежды выставили на продажу футболки с принтом Украины, но без Крымского полуострова.
Представитель магазина уже принесла свои извинения, передает Днепровская Панорама.
Днепрян возмутило, что в то время, когда Украина воюет с рф, в магазине продаются футболки с картой Украины, на которой отсутствует оккупированный Крым.
Представитель магазина оперативно записала видеообращение с извинениями.
"Получилась небольшая ошибка. Мы получили товар из Турции, заказывали патриотические футболки. На одной из них был недостаток - нецелостность Украины. Я дико извиняюсь за эту ошибку, которую я допустила. Больше подобного не повторится. Слава Украине, мы очень любим эту страну. И слава нашим ВСУ, которые нас берегут" - сказала в видеообращении представитель магазина.
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Напомним, люди бегут в Кривой Рог босиком, спасаясь от "русского мира".
Также в Днепре не стало 11-летней девочки, за ее жизнь боролись лучшие медики региона.
Кроме того, Вилкул высказался об украинском языке.