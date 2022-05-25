О том, как и для чего происходит массовый вывоз украинцев с оккупированных территорий, в интервью для Obozrevatel рассказал мэр Днепра Борис Филатов.
По его словам, на временно оккупированных территориях Украины россияне намеренно отбирают трудоспособных людей, а затем вывозят их на свою территорию. Филатов рассказал, что подробностями с ним поделился мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
«Людей посадили в вагоны, они просыпаются через два дня и, оказывается, уже в Астрахани. Человека выводят, а у него нет ни документов, ничего, и говорят: "Вот вам общежитие, вот вам справка, ты идёшь работать на рыбоконсервный завод, а ты – на цементный завод"», - пересказал городской глава Днепра.
Он подчеркнул, что украинцев вывозят конкретно в те регионы рф, в которых наблюдается нехватка рабочей силы, например, на Дальний Восток.
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Филатов отметил, что такая тактика «добровольно-принудительного» массового перемещения людей применялась и во Второй мировой войне.
Мэр Днепра добавил, что сейчас россияне намеренно уничтожают украинские города, при этом явно не собираясь восстанавливать ничего даже на захваченных территориях.
Напомним, журналистка рассказала о флаге Украины над Красной площадью.
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