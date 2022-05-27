В результате ракетного обстрела, который российские оккупанты совершили утром 27 мая по Днепропетровской области, по предварительным данным погибло десять человек.

Об этом сообщил глава теробороны Днепра Геннадий Корбан.

Около 35 человек получили ранения.

Запус ракет «Искандер» был из Ростовской области. Всего было выпущено три ракеты, одна из которых и попала в цель.

Напомним, ранее стало известно о большом количестве жертв в результате удара по учебному центру в Десне Черниговской области.

Так, 23 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под завалами было обнаружено 87 тел.

В день обстрела, 17 мая, сообщалось о 8 погибших и 17 раненых.

Тем временем в США продолжается дискуссия по MLRS для Украины.

«Да мы благодарны за артиллерию и другую помощь, но остановить российское нашествие и получить ощутимое преимущество на фронте нам помогут именно современные MLRS. Они нужны нам уже на вчера, как и системы ПВО, танки и другое оружие, о котором мы просим для того, чтобы остановить наступление россиян и освободить временно оккупированные территории. Продовольственный кризис можно разрешить освобождением нашей земли и разблокировкой портов», - подчеркнул руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В свою очередь советник главы ОП заявил об угрозе начала Третьей мировой войны, нвазвав единственный способ ее предотвратить.

Также Politeka.net писала, что армия рф укрепляется - в разведке назвали новые сроки завершения войны.