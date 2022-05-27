Об этом сообщил глава теробороны Днепра Геннадий Корбан.
Около 35 человек получили ранения.
Запус ракет «Искандер» был из Ростовской области. Всего было выпущено три ракеты, одна из которых и попала в цель.
Напомним, ранее стало известно о большом количестве жертв в результате удара по учебному центру в Десне Черниговской области.
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Так, 23 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под завалами было обнаружено 87 тел.
В день обстрела, 17 мая, сообщалось о 8 погибших и 17 раненых.
Тем временем в США продолжается дискуссия по MLRS для Украины.
«Да мы благодарны за артиллерию и другую помощь, но остановить российское нашествие и получить ощутимое преимущество на фронте нам помогут именно современные MLRS. Они нужны нам уже на вчера, как и системы ПВО, танки и другое оружие, о котором мы просим для того, чтобы остановить наступление россиян и освободить временно оккупированные территории. Продовольственный кризис можно разрешить освобождением нашей земли и разблокировкой портов», - подчеркнул руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
В свою очередь советник главы ОП заявил об угрозе начала Третьей мировой войны, нвазвав единственный способ ее предотвратить.
Также Politeka.net писала, что армия рф укрепляется - в разведке назвали новые сроки завершения войны.