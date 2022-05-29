В воскресенье, 29 мая, войска рф обстреляли территории трех общин в Криворожском районе.
Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя Совета обороны региона Николай Лукашук на своей странице в Facebook.
В основном, по словам Николая Лукашука, российские войска попадали по полям. Однако в Зеленодольской общине оккупанты обстреляли населенный пункт. Повреждены хозяйственные постройки и один жилой дом. Погибших и травмированных людей нет.
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Напомним, юного Героя из Днепропетровщины убили в плену.
Добавим, ВСУ удачно контратаковали на криворожском направлении: "Неплохие шансы выйти на Новую Каховку".
Кроме того, Филатов обратился к переселенцам: "Нужно помогать, а не просто сидеть на иждивении".