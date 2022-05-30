Украину в ближайшие сутки может накрыть грозовой шторм. О грозе синоптики предупреждают и днепрян.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, 30 мая в Днепре и области объявлено штормовое предупреждение. По словам синоптиков, сегодня ожидается сильная гроза. Также возможен умеренный дождь. А вот погода порадует настоящим летним теплом, температура воздуха поднимется до +26 градусов.

Будьте осторожны и возьмите с собой зонт, если собираетесь надолго выходить из дома.

Напомним, юного Героя из Днепропетровщины убили в плену.

Добавим, ВСУ удачно контратаковали на криворожском направлении: "Неплохие шансы выйти на Новую Каховку".

Кроме того, Филатов обратился к переселенцам: "Нужно помогать, а не просто сидеть на иждивении".