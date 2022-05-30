Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, 30 мая в Днепре и области объявлено штормовое предупреждение. По словам синоптиков, сегодня ожидается сильная гроза. Также возможен умеренный дождь. А вот погода порадует настоящим летним теплом, температура воздуха поднимется до +26 градусов.
Будьте осторожны и возьмите с собой зонт, если собираетесь надолго выходить из дома.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
"Геноцид против украинцев": Шмыгаль указал на трагическую деталь по жертвам российского вторжения
"Кто нам будет на пенсию зарабатывать?": родственники оккупантов призывают захватчиков срочно писать рапорты
Часть выплат в Украине отменяют: министр предупредила, кого лишат денежной помощи
Массовая мобилизация в Украине: министр Резников предупредил, сколько людей заберут в армию
Напомним, юного Героя из Днепропетровщины убили в плену.
Добавим, ВСУ удачно контратаковали на криворожском направлении: "Неплохие шансы выйти на Новую Каховку".
Кроме того, Филатов обратился к переселенцам: "Нужно помогать, а не просто сидеть на иждивении".