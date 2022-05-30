В Днепре с 1 июня 172 парковки снова стали платными, в то же время парковки возле железнодорожного вокзала и зон отдыха остаются бесплатными.
Об этом во время 30 мая сообщил заместитель директора коммунального предприятия "транспортная инфраструктура города" Виталий Шаповалов.
По словам чиновника, с начала полномасштабного вторжения России в Украину парковки в Днепре сделали временно бесплатными. Сейчас из-за увеличения количества транспортных средств в центральной части города и нарушениями водителями правил парковки принято решение о возобновлении оплаты за пользование парковочными площадками.
"Многие водители оставляют свои транспортные средства на несколько дней, а то и недель, что создает определенные удобства. Поэтому принято решение о возобновлении оплаты на 172 парковочных площадках, в зонах А и В. В то же время в зоне С, у железнодорожного вокзала, мест отдыха и на Набережной парковки остаются бесплатными", - сказал Виталий Шаповалов.
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Он напомнил, что стоимость часа парковки в зоне А составляет 18 гривен, в зоне В — 15 гривен. Также можно приобрести месячный абонент — 1296 грн., квартальный — 3000 грн. Оплатить можно наличными, с помощью паркомата или же через мобильные приложения.
На бесплатных парковках паркоматы не будут работать, а мобильные приложения не будут действовать.
Напомним, юного Героя из Днепропетровщины убили в плену.
Добавим, ВСУ удачно контратаковали на криворожском направлении: "Неплохие шансы выйти на Новую Каховку".
Кроме того, Филатов обратился к переселенцам: "Нужно помогать, а не просто сидеть на иждивении".