В Днепре с 1 июня 172 парковки снова стали платными, в то же время парковки возле железнодорожного вокзала и зон отдыха остаются бесплатными.

Об этом во время 30 мая сообщил заместитель директора коммунального предприятия "транспортная инфраструктура города" Виталий Шаповалов.

По словам чиновника, с начала полномасштабного вторжения России в Украину парковки в Днепре сделали временно бесплатными. Сейчас из-за увеличения количества транспортных средств в центральной части города и нарушениями водителями правил парковки принято решение о возобновлении оплаты за пользование парковочными площадками.

"Многие водители оставляют свои транспортные средства на несколько дней, а то и недель, что создает определенные удобства. Поэтому принято решение о возобновлении оплаты на 172 парковочных площадках, в зонах А и В. В то же время в зоне С, у железнодорожного вокзала, мест отдыха и на Набережной парковки остаются бесплатными", - сказал Виталий Шаповалов.

Он напомнил, что стоимость часа парковки в зоне А составляет 18 гривен, в зоне В — 15 гривен. Также можно приобрести месячный абонент — 1296 грн., квартальный — 3000 грн. Оплатить можно наличными, с помощью паркомата или же через мобильные приложения.

На бесплатных парковках паркоматы не будут работать, а мобильные приложения не будут действовать.

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