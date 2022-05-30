В Днепре лечат 3-летнего мальчика с Харьковщины.

Как передает Суспільне, Денис получил ранение 25-го мая во время минометного обстрела российскими войсками села Студенок, недалеко от Изюма. Об этом рассказала его мать Полина.

"Мы побежали в укрытие к соседу. Я пробежала с малой, ей год и семь — нормально. Сестра мужа со своим сыном — тоже пробежала нормально. Я сына ее забрала. Бежала свекровь с сыном, с Денисом, который сейчас в реанимации находится, — и в этот момент рядом с ними легла мина и разорвалась. Я в этот момент увидела черный дым и крики. Брата ранило, свекровь ранило, ребенка ранило. Я их забрала в погреб, я все, что могла, — первую помощь оказала", — рассказала женщина.

В тот день погиб ее муж, отец Дениса, говорит Полина. Ивану было 30 лет.

"Он даже до двора не добежал, чтобы взять воды, и возле двора прилетел снаряд и его убило. Мы его обмыли, переодели, положили в доме и уехали. Нашли военных, чтобы нас вывезли – пять детей и пять взрослых. Я не знаю, похоронили его или нет. Военные обещали похоронить", - говорит Полина.

Медицинскую помощь маленький Денис получил через несколько дней после ранения, когда семья приехала в Днепр. Операция длилась около часа, говорит представитель департамента охраны здоровья Днепропетровской областной военной администрации Наталья Шмалько.

"Ребенок в тяжелом состоянии. Получила множественные минно-взрывные травмы почти всего тела. 25-летняя женщина говорит, что приехали без телефонов, без денег, без карточек. У нее еще трое детей. Как Дениса выпишут из больницы, поедут на Кировоградщину. Там волонтеры нашли им дом", - сообщила чиновница.

Напомним, юного Героя из Днепропетровщины убили в плену.

Добавим, ВСУ удачно контратаковали на криворожском направлении: "Неплохие шансы выйти на Новую Каховку".

Кроме того, Филатов обратился к переселенцам: "Нужно помогать, а не просто сидеть на иждивении".