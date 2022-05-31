В Днепре патрульные разыскали 4-летних двойняшек, которые ушли со двора дома, где живут, и заблудились возле лесополосы.

Об этом говорится на странице патрульной полиции Днепропетровщины в Facebook.

Происшествие случилось 30 мая в Самарском районе города. В полицию позвонила женщина, которая сообщила что не может найти своих 4-летних детей.

Она рассказала, что возилась в доме, пока двойняшки гуляли во дворе их частного дома. Через некоторое время она увидела, что малышей там нет. Стала искать, однако безрезультатно.

Патрульные прибыли на вызов и, получив приметы детей, стали на поиски. Через пол часа они обнаружили их на территории дачного кооператива, почти возле лесополосы. Дети пошли прогуляться и заблудились.

Двойняшек вернули домой невредимыми.

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