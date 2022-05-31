Во вторник, 31 мая, на Кривой Рог Днепропетровской области налетела непогода.
Ливень был настолько мощным, что отдельные улицы просто поплыли.
Из-за сильного дождя горожанам приходилось либо обходить воду места или идти через сильные потоки. Там, где есть возможность, водители стараются объезжать места затопления.
Жителям Кривого Рога рекомендуют оставаться дома, или в безопасных помещениях и избегать мест у конструкций и деревьев.
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Напомним, юного Героя из Днепропетровщины убили в плену.
Добавим, ВСУ удачно контратаковали на криворожском направлении: "Неплохие шансы выйти на Новую Каховку".
Кроме того, Филатов обратился к переселенцам: "Нужно помогать, а не просто сидеть на иждивении".