Во вторник, 31 мая, на Кривой Рог Днепропетровской области налетела непогода.

Ливень был настолько мощным, что отдельные улицы просто поплыли.

Из-за сильного дождя горожанам приходилось либо обходить воду места или идти через сильные потоки. Там, где есть возможность, водители стараются объезжать места затопления.

Жителям Кривого Рога рекомендуют оставаться дома, или в безопасных помещениях и избегать мест у конструкций и деревьев.

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Напомним, юного Героя из Днепропетровщины убили в плену.

Добавим, ВСУ удачно контратаковали на криворожском направлении: "Неплохие шансы выйти на Новую Каховку".

Кроме того, Филатов обратился к переселенцам: "Нужно помогать, а не просто сидеть на иждивении".