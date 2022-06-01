На Криворожском направлении россияне вынуждены усиливать свою оборону.
Как заявил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, оккупанты срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, и минируют побережье реки Ингулец.
Как отмечается, ситуация на Криворожском направлении остается напряженной, но стабильной. Оккупанты продолжают обстрел по всей линии соприкосновения из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов.
В частности днем россияне обстреляли Широковскую общину, и как сообщается, нанесли авиационный удар в районе села Давидов Брод.
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Напомним, юного Героя из Днепропетровщины убили в плену.
Добавим, ВСУ удачно контратаковали на криворожском направлении: "Неплохие шансы выйти на Новую Каховку".
Кроме того, Филатов обратился к переселенцам: "Нужно помогать, а не просто сидеть на иждивении".