Когда в городе произошли первые взрывы, говорит девочка, она паниковала. Со временем привыкла. Ночью она будила семью, чтобы уйти в укрытие.
"Мы подходили к подвалу и ждали. Если слышали свист – спускались и пытались вычислить, где был прилет, как близко к нам. А однажды был резкий, громкий взрыв. У нас даже забор упал. В другой раз управляемая ракета попала в бабушкин дом. Там почти никто не выжил. Хорошо, что тогда они уже у нас были”, – говорит переселенка.
Уехать из города семье удалось не с первого раза: “По дороге были попадания и было много осколков. Сначала мы проехали несколько блокпостов и прокололи колесо, потому что наехали на обломок. Вернулись домой, потому что у нас не было запаски. Папа целый день менял это колесо, и на другой день мы уже выехали”.
Стефания говорит: когда они уезжали, многие дома уже были разрушены, и в частности соседний. В Рубежном остались бабушка и дедушка девочки. Знакомые волонтеры передают им помощь, через них также держат связь.
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"Мне хочется, чтобы поскорее закончилась эта война. Чтобы мы побыстрее вернулись домой. Я там родилась, жила. Как отец говорил: "Половину жизни зарабатывали и покинули”. А что нам оставалось делать?"- говорит Стефания.
Напомним, юного Героя из Днепропетровщины убили в плену.
Добавим, ВСУ удачно контратаковали на криворожском направлении: "Неплохие шансы выйти на Новую Каховку".
Кроме того, Филатов обратился к переселенцам: "Нужно помогать, а не просто сидеть на иждивении".