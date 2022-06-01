11-летняя Стефания уехала с семьей из Рубежного в начале апреля. Они до последнего оставались в родном городе, однако вынуждены были уехать после очередного попадания ракеты рядом с их домом.

Как передает Суспільне сейчас семья живет в одном из центров для переселенцев, вместе со своими двумя собаками и щенками, которые родились уже в Днепре.

Когда в городе произошли первые взрывы, говорит девочка, она паниковала. Со временем привыкла. Ночью она будила семью, чтобы уйти в укрытие.

"Мы подходили к подвалу и ждали. Если слышали свист – спускались и пытались вычислить, где был прилет, как близко к нам. А однажды был резкий, громкий взрыв. У нас даже забор упал. В другой раз управляемая ракета попала в бабушкин дом. Там почти никто не выжил. Хорошо, что тогда они уже у нас были”, – говорит переселенка.

Уехать из города семье удалось не с первого раза: “По дороге были попадания и было много осколков. Сначала мы проехали несколько блокпостов и прокололи колесо, потому что наехали на обломок. Вернулись домой, потому что у нас не было запаски. Папа целый день менял это колесо, и на другой день мы уже выехали”.

Стефания говорит: когда они уезжали, многие дома уже были разрушены, и в частности соседний. В Рубежном остались бабушка и дедушка девочки. Знакомые волонтеры передают им помощь, через них также держат связь.

"Мне хочется, чтобы поскорее закончилась эта война. Чтобы мы побыстрее вернулись домой. Я там родилась, жила. Как отец говорил: "Половину жизни зарабатывали и покинули”. А что нам оставалось делать?"- говорит Стефания.

Напомним, юного Героя из Днепропетровщины убили в плену.

Добавим, ВСУ удачно контратаковали на криворожском направлении: "Неплохие шансы выйти на Новую Каховку".

Кроме того, Филатов обратился к переселенцам: "Нужно помогать, а не просто сидеть на иждивении".