В Никополе памятник Пушкину, который находится в одноименном парке в старой части города, сегодня, 1 июня, выглядит несколько иначе, чем раньше.

Постарались неизвестные, сообщает Nikopolnews.

Тумбу, на которой стоит бюст русского поэта, разрисовали краской. Если внимательно присмотреться, можно увидеть рашистский символ-букву Z.

На голове у Александра Сергеевича какая-то тряпка, которую, очевидно, подожгли.

Вероятно, такое преобразование связано с процессом дерусификации, который продолжается по всей стране и в Никополе, в частности. Украинцы стремятся избавиться от всего, что связано с россией, которая их убивает.

Напомним, юного Героя из Днепропетровщины убили в плену.

Добавим, ВСУ удачно контратаковали на криворожском направлении: "Неплохие шансы выйти на Новую Каховку".

Кроме того, Филатов обратился к переселенцам: "Нужно помогать, а не просто сидеть на иждивении".