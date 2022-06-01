В Никополе памятник Пушкину, который находится в одноименном парке в старой части города, сегодня, 1 июня, выглядит несколько иначе, чем раньше.
Постарались неизвестные, сообщает Nikopolnews.
Тумбу, на которой стоит бюст русского поэта, разрисовали краской. Если внимательно присмотреться, можно увидеть рашистский символ-букву Z.
На голове у Александра Сергеевича какая-то тряпка, которую, очевидно, подожгли.
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Вероятно, такое преобразование связано с процессом дерусификации, который продолжается по всей стране и в Никополе, в частности. Украинцы стремятся избавиться от всего, что связано с россией, которая их убивает.
Напомним, юного Героя из Днепропетровщины убили в плену.
Добавим, ВСУ удачно контратаковали на криворожском направлении: "Неплохие шансы выйти на Новую Каховку".
Кроме того, Филатов обратился к переселенцам: "Нужно помогать, а не просто сидеть на иждивении".