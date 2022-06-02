На улице Гуртовой, что в АНД-районе Днепра, 1 июня задержали двух военнослужащих, которые самовольно оставили пункт дислокации.

Об этом пишет депутат горсовета Алексей Безуглый.

"Прогульщиков" задержала мобильная группа добровольческого формирования теробороны "Варта Днепра" по ориентировке. Сообщается, что отработали быстро и эффективно: изъяли оружие, а нарушителей закона передали в компетентные органы.

"Хотел бы поблагодарить парней, которые находят время не только держать экономический фронт по месту работы, а и в свободное время выходят на боевые дежурства", - написал депутат.

Он сообщил, что в ближайшее время все желающие мужчины АНД-района смогут пройти обучение с инструкторами "Варты Днепра" и получить базовые военные навыки, так как война будет длинной, и все должны быть подготовлены.

Напомним, маленькая Стефания рассказала, как чудом спаслась от оккупантов.

Кроме того, оккупанты пытаются усилиться в Криворожском направлении: продолжаются обстрелы.

Также в Днепре 4-летние близнецы заблудились у лесополосы: "Мать бросилась на поиски".