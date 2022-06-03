В Кривом Роге без вести пропала 34-летняя женщина. Екатерина Зима последний раз выходила на связь больше недели назад, а именно - 24 мая.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Так, стало известно, что во вторник, 24 мая, женщина ушла из дома и с тех пор не возвращалась и на связь не выходила.

полиция, машина полиции

С виду 35 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы черного цвета с белыми прядями.

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Была одета:Лосины, спортивная куртка темного цвета, черные кроссовки.

Если вы видели Екатерину, или знаете, где она может находиться, то обязательно сообщите по номерам: (098) 650-02-01, 102.

Напомним, оккупанты двинулись в сторону Кривого Рога: известны последствия нового штурма.

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