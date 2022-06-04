Стало известно, что 1 июня защищая Независимость Украины от вражеского нападения рф погиб преданный Воин 98 батальона Иван Куриленко.

Об этом сообщил на своем личном канале командир 98 батальона Кудряшов Родион.

Военный был верным товарищем в жизни, грамотным соратником в бою и общественно-политической деятельности, храбрым воином, который до последнего вздоха оставался преданным своей Родине и смелым защитником Украины.

"Война забирает друзей, оставляет родителей без сыновей, а жен делает вдовами. Но мы все равно победим. В том числе и чтобы отомстить за таких парней, как Ваня", - пишет Кудряшов Родион.

Прощание с ним состоится завтра 5 июня в Днепре на "Юбилейном кладбище". 11:00.

Напомним, оккупанты двинулись в сторону Кривого Рога: известны последствия нового штурма.

Кроме того, в Днепре задержали военных, фото: что они наделали.

Также маленькая Стефания рассказала, как чудом спаслась от кафиров.