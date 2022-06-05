В Каменском на водоеме погиб 15-летний мальчик. Как сообщают очевидцы, подросток нырнул под воду и пропал.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

ЧП произошло на городском пляже у челночной станции вблизи улицы Владимира Логинова около пяти вечера.

На место сразу отправилась водолазно-спасательная группа Аварийно-спасательного отряда специального назначения.

В 19:44 тело парня нашли и подняли на поверхность.

К поисковым работам были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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