В Каменском на водоеме погиб 15-летний мальчик. Как сообщают очевидцы, подросток нырнул под воду и пропал.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
ЧП произошло на городском пляже у челночной станции вблизи улицы Владимира Логинова около пяти вечера.
На место сразу отправилась водолазно-спасательная группа Аварийно-спасательного отряда специального назначения.
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В 19:44 тело парня нашли и подняли на поверхность.
К поисковым работам были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, оккупанты двинулись в сторону Кривого Рога: известны последствия нового штурма.
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