Самая дешевая гречка нашлась в магазине всеукраинской сети, за 400 грамм крупы в этом супермаркете просят 43 грн, но это по сравнению с ценами в других магазинах – почти даром.
Есть на украинских прилавках и иностранная гречка. За полкило продукта просят 88 грн, то есть килограмм обойдется в 176 грн.
Обычную гречку на прилавках найти сложно, но вот органическую – пожалуйста. Правда за «органическую» нужно будет доплачивать, потому что такая крупа подразумевает, что ее выращивали без удобрений, в экологически чистом районе. Она украинского производства. Продают ее расфасованной по 800 грамм в упаковке и просят за это почти 132 грн, то есть кило гречки обойдется почти в 165 грн.
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Для тех, кто готов есть гречку даже в не обжаренном виде, на прилавках есть крупа в расфасовке 400 грамм за почти 58 грн.
Напомним, оккупанты двинулись в сторону Кривого Рога: известны последствия нового штурма.
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