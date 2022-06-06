Журналисты прошлись по магазинам Днепра, чтобы узнать сколько сейчас стоит одна из самых дорогих круп в Украине – гречка.

Как передает dnepr.info , найти ее в продаже оказалось делом не легким. В большинстве торговых сетей она отсутствует, а в тех, где есть в наличии ее мало и стоит продукт немало.

Самая дешевая гречка нашлась в магазине всеукраинской сети, за 400 грамм крупы в этом супермаркете просят 43 грн, но это по сравнению с ценами в других магазинах – почти даром.

Есть на украинских прилавках и иностранная гречка. За полкило продукта просят 88 грн, то есть килограмм обойдется в 176 грн.

Обычную гречку на прилавках найти сложно, но вот органическую – пожалуйста. Правда за «органическую» нужно будет доплачивать, потому что такая крупа подразумевает, что ее выращивали без удобрений, в экологически чистом районе. Она украинского производства. Продают ее расфасованной по 800 грамм в упаковке и просят за это почти 132 грн, то есть кило гречки обойдется почти в 165 грн.

Для тех, кто готов есть гречку даже в не обжаренном виде, на прилавках есть крупа в расфасовке 400 грамм за почти 58 грн.

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