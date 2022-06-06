СБУ разоблачила мошенников, которые организовали из-за границы схему продажи «гуманитарки» на 60 млн грн.

Как сообщает Служба безопасности Украины, группа молодых людей из Днепропетровщины, которые после вторжения РФ бежали из Украины, использовали поддельные документы.

За границей они быстро открыли собственный «бизнес» – продавали военную амуницию и товары двойного назначения для нужд ВСУ, минимум втрое завышая их стоимость.

Всего за время войны продали товаров на сумму более 60 млн грн.

Чтобы не платить таможенные платежи в Украине, злоумышленники завозили продукцию как благотворительную помощь, подделывая документы от имени благотворительных организаций. Это позволило им уклониться от уплаты налогов на около 20 млн грн.

В результате следственных действий, которые провели сотрудники СБУ и БЭБ, обнаружено значительное количество бронежилетов, касок, наколенников, тепловизоров, оптических прицелов, БПЛА и документацию, которая подтверждает противоправную деятельность.

Одному из участников схемы сообщено о подозрении. Решается вопрос о передаче арестованного имущества на нужды ВСУ.

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