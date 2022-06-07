На прилавках в магазинах Днепра до сих пор часто не видно соли.

Как передает dnepr.info, из-за ажиотажного спроса цены на нее выросли в разы. Подорожала, как обычная каменная или морская соль, так и различные ее виды, такие, как гималайская розовая соль. И если первые два вида соли еще не доступны в магазинах Днепра, то последняя, гималайская – уже появилась на прилавках. Правда, цены на нее зашкаливают.

Так, в одном из магазинов «Сильпо» в Днепре продают розовую гималайскую соль в мельничке по цене 660 грн за 590 грамм продукта. То есть ее цена составляет более 1,1 тыс грн за кило. На ценнике стоит пометка «собственный импорт», а на прилавке – всего две мельнички с солью.

То есть, либо она пользовалась большим спросом и весь товар разобрали, либо его изначально было мало и на витрине нашлось место всего двум-трем позициям данного товара. Будем надеяться, что уже в ближайшее время на прилавках магазинов появится более дешевая и доступная для всех соль.

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