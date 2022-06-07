В Межевской общине Синельниковского района Днепропетровской области произошел взрыв кислородного баллона.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской област.

Взрыв прогремел во время работ на одном из предприятий. Два человека получили ожоги. Они госпитализированы в больницу. Один из пострадавших-в тяжелом состоянии.

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