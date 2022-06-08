В Днепре на жилмассиве Красный Камень горе-шутники запустили салют во время комендантского часа, испугав местных жителей.

Об этом сообщает Telegram-канал Х*Днепр. На видео видно, как во дворе жилого дома неизвестные запустили салют. На фоне также слышно, как возмущенные жители осуждают действия «шутников».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос о запрете использования салютов, фейерверков и петард, а также о закрытии всех пиротехнических магазинов.

Напомним, цены на гречку взлетели на небо в Днепре: сколько стоит самая дешевая.

Также сообщалось о трагедии на Днепропетровщине: тело ребенка нашли в водоеме, кадры.

Сообщалось, что в Днепре на прилавках неожиданно появились арбузы: сколько придется заплатить.