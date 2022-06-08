В Никополе в последний путь провели погибшего на войне военнослужащего отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко младшего сержанта Андрея Яковенко.

Траурная церемония состоялась в Храме св. прав. Петра Калнышевского.

Простились с погибшим 42-летним защитником его родные, близкие и знакомые, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, представители власти, боевые побратимы, горожане. Отдать дань уважения и проводить Героя в последний путь пришли и бывшие коллеги Андрея из районного управления Национальной полиции.

В память о погибшем герое была объявлена минута молчания. Представители духовенства отслужили панихиду.

"Андрей Владимирович – настоящий патриот и защитник своего народа, храбрый воин, добрый, светлый человек и надежный товарищ. Его всегда отличала честность, принципиальность и самозабвенная любовь к Украине", –рассказали на церемонии прощания люди, которые его знали.

Разведчик подразделения управления самоходно-артиллерийского дивизиона отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко, 42-летний младший сержант Андрей Яковенко героически погиб 4 июня 2022 года, защищая Украину от российских захватчиков.

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