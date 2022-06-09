В Кривом Роге задержана женщина, которая поддерживала и распространяла «русский мир».
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, как выяснили сотрудники СБУ, женщина была переселенкой и имели радикальные пророссийские взгляды. Этим воспользовались кремлевские агенты и предложили ей сотрудничество. Спецслужбы рф создали сообщества в Viber, а администратором назначили свою новую подопечную.
«Блогерша» публиковала там контент, в котором оправдывалась агрессия рф в Украине, а зверства в Буче и другие военные преступления российской армии, скрывались. Некоторые действия военных наоборот героизировались. Учитывая огромные охваты украинской и заграничной аудитории, администратору удавалось создавать искривленную картину происходящего в Украине.
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Сама же «блогер» говорит, что якобы сожалеет о сделанном. Днепропетровской областной прокуратурой ей оглашено о подозрении и вскоре подозреваемая предстанет перед судом.
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